Восемь человек погибли во время «Джеби» в Японии

Восемь человек погибли во время тайфуна «Джеби» в Японии

Японии мощный тайфун "Джеби" унес жизни восьми человек. Около 350 — получили ранения.

Больше всего пострадавших в Осаке . Здесь погибли шесть человек и 136 были ранены. Есть также погибшие в префектурах Осака, Сига и Миэ на западе страны, сообщает РИА Новости , ссылаясь на телеканал NHK.

Тропический шторм оставил без электроэнергии более 1,2 миллиона японцев в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти. В префектуре Киото 160 школьников оказались изолированными в летнем лагере — "Джеби" разрушил единственную дорогу.

В Осаке тайфун парализовал работу аэропорта Кансай, который был затоплен, а 3 тысячи человек остались заблокированными в самом здании. Аэропорт расположен на искусственном острове, а единственный ведущий туда мост повредил снесенный с якоря танкер. В среду утром пассажиров и сотрудников на катерах начали вывозить в аэропорт Кобе.

Специалисты считают, что сбой в работе одного из крупнейших аэропортов Японии может привести к катастрофическим последствиям для экономики всего региона.

Тайфун "Джеби" уже назвали самым мощным за последние 25 лет.