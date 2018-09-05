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Восемь человек погибли во время «Джеби» в Японии
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Восемь человек погибли во время тайфуна «Джеби» в Японии 

Российская Газета + ещё 86 4 минуты назад
Фото: EPA
В Японии мощный тайфун "Джеби" унес жизни восьми человек. Около 350 — получили ранения.
Больше всего пострадавших в Осаке. Здесь погибли шесть человек и 136 были ранены. Есть также погибшие в префектурах Осака, Сига и Миэ на западе страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK.
Тропический шторм оставил без электроэнергии более 1,2 миллиона японцев в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти. В префектуре Киото 160 школьников оказались изолированными в летнем лагере — "Джеби" разрушил единственную дорогу.
В Осаке тайфун парализовал работу аэропорта Кансай, который был затоплен, а 3 тысячи человек остались заблокированными в самом здании. Аэропорт расположен на искусственном острове, а единственный ведущий туда мост повредил снесенный с якоря танкер. В среду утром пассажиров и сотрудников на катерах начали вывозить в аэропорт Кобе.
Специалисты считают, что сбой в работе одного из крупнейших аэропортов Японии может привести к катастрофическим последствиям для экономики всего региона.
Тайфун "Джеби" уже назвали самым мощным за последние 25 лет.
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