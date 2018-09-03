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«Надеемся, что это не она»: родственники убитой в роще ростовчанки ждут опознания
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«Надеемся, что это не она»: родственники убитой в роще ростовчанки ждут опознания 

161.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 161.ru
Марию Перебейнос, предположительно, изнасиловали, а потом убили
Сегодня, третьего сентября, в зарослях камыша недалеко от Свято-Иверского женского монастыря нашли тело девушки. Предположительно это — 23-летняя Мария Перебейнос.
Девушка 30 августа отправилась в рощу на пробежку. С тех пор живой ее больше не видели.
— Предположительно, девушку изнасиловали и перерезали горло, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Следком уже возбудило уголовное дело по статье «Убийство».
Однако родные все еще наедятся, что мертвая девушка, обнаруженная в камышах, все же не Мария.
— Нам позвонил следователь и сказал, чтобы мы ждали опознания. Тела мы не видели. У нас есть надежда, что это не Мария, — рассказала сестра Оксана корреспонденту 161.ru.
По словам собеседницы издания, когда Мария собиралась на пробежку, она взяла с собой телефон и ключи от квартиры.
— У убитой не оказалось ни ключей, ни телефона. Со слов оперативника, девушка была без кроссовок. Нам сказали, что на месте работают следователи. Приезжать сюда родственникам запретили, — сообщила ростовчанка.
Несмотря на то, что у близких еще теплится надежда на то, что Мария жива, друзья на страницах в соцсетях уже высказывают соболезнования. О Марии отзываются как о скромной и хорошей девочке.
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