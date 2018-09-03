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Раскрыты подробности убийства полицейского в Москве
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Стали известны подробности убийства полицейского в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кадр из видео СК РФ
Убийство сотрудника полиции на станции метро "Курская" в Москве произошло в туалете, выстрел был совершен в голову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи, сейчас подозреваемый уже задержан, его допрашивают. О его мотивах пока не сообщалось.
"Уборщица услышала хлопок из туалета, после которого оттуда выбежал подозреваемый. Прибывший на место сотрудники обнаружили труп сержанта полиции 1995 года с огнестрельным ранением головы", — пояснил источник.
На кадрах опубликованного СК РФ видео с места преступления видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы.
Как только женщина начинает идти к двери помещения, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает (впоследствии его задержали). В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.
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