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В Москве эвакуировали школу-интернат
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В Москве из-за короткого замыкания эвакуировали школу-интернат 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Короткое замыкание привело к эвакуации воспитанников школы-интерната на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном управлении МЧС.
"В общей сложности было эвакуировано порядка 130 человек", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавших нет.
В ГУ МЧС уточнили, что короткое замыкание произошло в одном из помещений на втором этаже школы-интерната на улица Академика Павлова. "Из-за короткого замыкание возникло возгорание на площади 1 кв. метр, оно было ликвидировано до прибытия пожарных", — сообщили в ГУ МЧС.
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