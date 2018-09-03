В Москве эвакуировали школу-интернат

Короткое замыкание привело к эвакуации воспитанников школы-интерната на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном управлении МЧС.
"В общей сложности было эвакуировано порядка 130 человек", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавших нет.
В ГУ МЧС уточнили, что короткое замыкание произошло в одном из помещений на втором этаже школы-интерната на улица Академика Павлова. "Из-за короткого замыкание возникло возгорание на площади 1 кв. метр, оно было ликвидировано до прибытия пожарных", — сообщили в ГУ МЧС.