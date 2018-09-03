В Москве эвакуировали школу-интернат

В Москве из-за короткого замыкания эвакуировали школу-интернат

Короткое замыкание привело к эвакуации воспитанников школы-интерната на западе Москвы . Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном управлении МЧС.

"В общей сложности было эвакуировано порядка 130 человек", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших нет.