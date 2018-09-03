Мексиканцев заживо сожгли из-за ложных обвинений

Мексиканцы заживо сожгли двоих соотечественников, по ошибке заподозренных в краже детей. Об этом сообщает The Sun.

По информации британского таблоида, 56-летний Альберто Флорес Моралес и его 21-летний племянник Рикардо Флорес Родригес были либо ошибочно заподозрены жителями города Акатлан-де-Осорио в краже детей, либо сами, будучи пьяными, признались в том, чего не делали.

Сначала местные жители отвели Моралеса и Родригеса в полицейский участок, однако затем вернулись туда. Примерно 150 мексиканцев выломали дверь участка, схватили подозреваемых, связали их и посадили в автомобиль, принадлежавший одному из них. После этого машина была подожжена, в результате чего мужчины погибли.