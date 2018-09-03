Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро

«Подозреваемого опознала работник метро; она услышала хлопок в служебном помещении — и пошла проверить, в чем дело. Навстречу ей вышел взволнованный мужчина, который сел в поезд и уехал. Женщина, увидев в помещении тело убитого полицейского, сразу же побежала к дежурной по станции», — сообщил источник.

Задержанный Муратов категорически отрицает свою причастность к преступлению; при этом оружие, из которого был убит страж порядка, не обнаружено.

«По предварительной версии следствия, основанной на осмотре места происшествия, неизвестный напал на полицейского в служебном помещении, завладел его табельным оружием и из него же убил потерпевшего», — сказал источник.

Он отметил, что преступление было совершено в первом часу ночи 3 сентября. При этом накануне, 2 сентября, отмечался день патрульно-постовой службы (ППС) органов внутренних дел России.

Ранее 3 сентября сообщалось о видео с камеры наблюдения, запечатлевшей предполагаемого убийцу полицейского на станции метро «Курская» сразу после преступления.