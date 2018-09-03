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Стрельба в Калифорнии: ранены 10 человек
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СМИ: во время стрельбы в Калифорнии были ранены десять человек 

Газета.Ru + ещё 5 14 минут назад
Фото: Reuters
На юго-западе США произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, инцидент произошел в 8.45 в жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, который находится в Калифорнии.
По словам представителя местной полиции Ричарда Логхеда, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы еще не осуществили задержание подозреваемого, о его мотивах ничего неизвестно.
Ранее в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой были ранены по меньшей мере семь подростков. Инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября в Бирмингеме. Стрельба произошла около музыкального заведения WorkPlay, в котором была вечеринка.
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