Стрельба в Калифорнии: ранены 10 человек

СМИ: во время стрельбы в Калифорнии были ранены десять человек

На юго-западе США произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает CNN. Как отмечается, инцидент произошел в 8.45 в жилом комплексе в городе Сан-Бернардино , который находится в Калифорнии. По словам представителя местной полиции Ричарда Логхеда, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы еще не осуществили задержание подозреваемого, о его мотивах ничего неизвестно. Ранее в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой были ранены по меньшей мере семь подростков. Инцидент произошел ночью со 2 на 3 сентября в Бирмингеме. Стрельба произошла около музыкального заведения WorkPlay, в котором была вечеринка.