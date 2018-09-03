Убийство на «Курской»: кого поймала полиция

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

Москве на станции метро «Курская» был убит полицейский. 23-летний сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение после того, как попросил подозрительного мужчину предъявить документы: тот выхватил у него табельное оружие и выстрелил ему в голову. Позже подозреваемый был задержан.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, произошедшем в ночь с 2 на 3 сентября на станции метро «Курская». Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская». В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий», — заявила она.

Как сообщил ранее телеканал REN.TV , тело 23-летнего полицейского было обнаружено поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении станции «Курская» — сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение в голову и скончался от полученных травм.

Как стало известно, убийство произошло после того, как полицейский остановил на станции мужчину, вызвавшего у него подозрения, и попросил предъявить документы. Тот попросил сопроводить его в туалет, а в подсобном помещении выхватил у сотрудника полиции табельное оружие, выстрелил ему в голову и скрылся.

Сейчас Следственный комитет проверяет причастность задержанного к убийству на станции «Курская». «Уголовное дело расследуется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции). В настоящее время задержанный гражданин проверяется на причастность к совершению указанного преступления. С ним будут проведены необходимые следственные действия», — сообщил СК России.

Ранее, поздним вечером 23 августа, нападение на полицейских произошло в центре Москвы. Тогда в переулке Сивцев Вражек неизвестный мужчина беспричинно открыл огонь по полицейским из пневматического оружия. Сотрудники правоохранительных органов, возвращавшиеся со своих постов у посольств Чили и Габона, в ответ применили табельное оружие: произведя предупредительный выстрел вверх, они открыли огонь на поражение. Преступник был ранен в голову, был госпитализирован и позже скончался в больнице от полученного ранения. Один из полицейских был ранен в ногу — ему оказали медицинскую помощь.

По факту стрельбы в центре Москвы СК возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«По версии следствия, 23 августа вечером мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей», — было сказано в сообщении столичного управления ведомства.

После нападения Следственный комитет опубликовал два видео, зафиксированных камерами в районе инцидента. На них было видно, что мужчина внезапно открыл огонь по полицейским: он довольно долго стрелял, потом отстреливался, после чего упал на землю.

Вскоре стала известна личность нападавшего — им оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев

В конце августа полицейские, попросившие подозрительного мужчину предъявить документы, были обстреляны в Дагестане. Это случилось в ночь на четверг 30 августа на 738-м километре ФАД «Кавказ» недалеко от АЗС «Люкс» в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района.

Под огонь попали четверо сотрудников правоохранительных органов. Двое были ранены.

«Двое сотрудников ранены, это произошло в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района. Сотрудники полиции, увидев подозрительного мужчину, попросили предъявить документы, после чего неизвестный открыл огонь из оружия неустановленного образца по сотрудникам полиции и скрылся в неизвестном направлении», — процитировало агентство ТАСС собственный источник.

Полицейские получили ранения средней тяжести. После госпитализации им была оказана медицинская помощь. Жизни их ничего не угрожало. По факту нападения на полицейских Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям.