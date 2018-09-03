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Боевики напали на школы Афганистана
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На востоке Афганистана боевики напали на три школы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Боевики напали в понедельник на три школы в восточной афганской провинции Пактика, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы департамента образования провинции Насима Ваджида.
По словам Ваджида, неизвестные боевики с ручными гранатами атаковали две школы в 7.00 по местному времени (5.30 мск) в понедельник, в еще одну школу попал ракетный снаряд, на момент атак ни одного ученика в зданиях не было. Ваджид добавил, что в результате атак зданиям школ был нанесен серьезный ущерб.
На настоящий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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