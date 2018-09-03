Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета

Подростком, погибшим в ДТП с квадроциклом в Санкт-Петербурге, оказался сын директора театра имени Ленсовета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее СМИ сообщили, что минувшим вечером на Приморском шоссе в городе Зеленогорске, который входит в состав Петербурга, произошла авария, жертвой которой стал 17-летний молодой человек, управлявший квадроциклом и врезавшийся в дерево.
Как писали СМИ, перед тем как врезаться в дерево и загореться, квадроцикл столкнулся с автомобилем «КИА». На видеозаписи, сделанной очевидцем на видеорегистратор и опубликованной РЕН ТВ, запечатлен горящий почти в самом центре шоссе квадроцикл, который затем взрывается.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.