ФСИН выявила 42 нарушения в колониях

«42 материала за последние 2 недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие», — передает ТАСС слова заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

Ранее News.ru писал о том, что задержаны ещё два сотрудника УФСИН по делу об избиении заключённых в Ярославской колонии. Они нарушили закон во время плановых режимных мероприятий совместно с сотрудниками ФКУ ИК-8.