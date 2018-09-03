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ФСИН выявила 42 нарушения в колониях
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ФСИН выявила 42 нарушения в колониях 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России в ходе проверок обнаружила 42 случая неправомерных действий сотрудников колоний по отношению к заключенным. Проверки начались после выявленных нарушений в колонии Ярославля.
«42 материала за последние 2 недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных. Более предметно даст оценку следствие», — передает ТАСС слова заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Ранее News.ru писал о том, что задержаны ещё два сотрудника УФСИН по делу об избиении заключённых в Ярославской колонии. Они нарушили закон во время плановых режимных мероприятий совместно с сотрудниками ФКУ ИК-8.
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