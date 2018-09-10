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Движение поездов на острове Сахалин восстановлено
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Движение поездов на острове Сахалин восстановлено 

ТАСС + ещё 33 2 часа назад
Фото: ТАСС
Движение поездов на Сахалине, нарушенное после прохождения тайфуна "Джеби", восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточной железной дороги.
"После проведения восстановительных работ 9 сентября в 15:11 (мск) возобновлено движение поездов на острове Сахалин. В ходе восстановительных работ, в которых принимали участие более 400 человек, с пути убраны завалы, размытые участки отсыпаны инертными материалами", — говорится в сообщении на сайте Дальневосточной железной дороги.
Ранее сообщалось, что сильные дожди, выпавшие в ночь с 4 на 5 сентября в Поронайском и Макаровском районах Сахалинской области, вызвали размывы железнодорожного полотна и сходы грязевых потоков, из-за чего было остановлено движение пассажирских и грузовых поездов. Тайфун также обесточил восемь районов области, было подтоплено юго-восточное побережье.
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