Движение поездов на острове Сахалин восстановлено

Движение поездов на Сахалине, нарушенное после прохождения тайфуна "Джеби", восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточной железной дороги.

"После проведения восстановительных работ 9 сентября в 15:11 (мск) возобновлено движение поездов на острове Сахалин. В ходе восстановительных работ, в которых принимали участие более 400 человек, с пути убраны завалы, размытые участки отсыпаны инертными материалами", — говорится в сообщении на сайте Дальневосточной железной дороги.

Ранее сообщалось, что сильные дожди, выпавшие в ночь с 4 на 5 сентября в Поронайском и Макаровском районах Сахалинской области, вызвали размывы железнодорожного полотна и сходы грязевых потоков, из-за чего было остановлено движение пассажирских и грузовых поездов. Тайфун также обесточил восемь районов области, было подтоплено юго-восточное побережье.