Кандидат в парламент Афганистана погиб при теракте

Кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб в Кабуле в результате теракта. Автомобиль, в котором ехал политик, был взорван с помощью магнитной бомбы.

«Четыре человека ранены в результате взрыва в Кабуле после взрыва автомобиля кандидата в депутаты в центре города», — пишет издание TOLOnews в своем Twitter.

По предварительным данным, ни одна из антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность.