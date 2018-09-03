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Кандидат в парламент Афганистана погиб
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Кандидат в парламент Афганистана погиб при теракте 

News.ru 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб в Кабуле в результате теракта. Автомобиль, в котором ехал политик, был взорван с помощью магнитной бомбы.
«Четыре человека ранены в результате взрыва в Кабуле после взрыва автомобиля кандидата в депутаты в центре города», — пишет издание TOLOnews в своем Twitter.
По предварительным данным, ни одна из антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность.
Ранее News.ru писал о том, что президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай отказался принять отставку исполняющего обязанности министра обороны и главы МВД Тарика Шахе Бахрами, а также главы МВД республики Ваиса Ахмеда Бармака и главы Национальной дирекции по безопасности Мохаммада Масума Станекзая.
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