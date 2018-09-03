Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

Ранее сообщалось, что 3 сентября около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на ст. метро Курская", — сказала она.

По данным Волк, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий.