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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Москве
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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро 

РИА Новости 28 минут назад
Задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что 3 сентября около полуночи на станции метро "Курская" неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции, который от полученных травм скончался.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на ст. метро Курская", — сказала она.
По данным Волк, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий.
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