Фото подозреваемого в убийстве полицейского в Москве

Фото подозреваемого в убийстве полицейского, совершенного на станции метро «Курская» столичного метрополитена, появилось в СМИ.
Фотография подозреваемого, сделанная сразу после преступления, появилась в нескольких telegram-каналах и СМИ, в частности, на сайте Рен-ТВ.
Канал также публикует видео с места убийства.
Ранее стало известно, что подозреваемый — «мужчина кавказской или азиатской внешности» — задержан, его доставили в отделение.
Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. Это произошло, когда сотрудник полиции повел задержанного в туалет; тот выхватил табельное оружие у стража порядка.
После совершения преступления подозревыемый уехал на метро.
23-летний полицейский скончался на месте. Как отмечает Mash, это был последняя смена сотрудника правоохранительных органов, у него уже был подписан рапорт на увольнение. У погибшего остались жена и маленький ребенок.