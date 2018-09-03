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Фото подозреваемого в убийстве полицейского в Москве
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Обнародовано фото подозреваемого в убийстве полицейского в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Фото подозреваемого в убийстве полицейского, совершенного на станции метро «Курская» столичного метрополитена, появилось в СМИ.
Фотография подозреваемого, сделанная сразу после преступления, появилась в нескольких telegram-каналах и СМИ, в частности, на сайте Рен-ТВ.
Канал также публикует видео с места убийства.
Ранее стало известно, что подозреваемый — «мужчина кавказской или азиатской внешности» — задержан, его доставили в отделение.
Напомним, в ночь на понедельник мужчина, которого остановили для проверки документов на станции метро «Курская», дважды выстрелил в полицейского, целясь в голову. Это произошло, когда сотрудник полиции повел задержанного в туалет; тот выхватил табельное оружие у стража порядка.
После совершения преступления подозревыемый уехал на метро.
23-летний полицейский скончался на месте. Как отмечает Mash, это был последняя смена сотрудника правоохранительных органов, у него уже был подписан рапорт на увольнение. У погибшего остались жена и маленький ребенок.
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