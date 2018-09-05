По делу гибели полицейского в метро нашли кровавую улику

У обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро нашли футболку со следами крови

Следователи обнаружили футболку со следами крови в ходе обыска у обвиняемого в убийстве сотрудника полиции на станции московского метро "Курская". Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови", — сообщила Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила она.

С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Ранее на допросе мужчина заявил, что не признает вину.