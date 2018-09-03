В Ливии сторонники Каддафи массово сбежали из тюрьмы

Сотни заключенных сбежали в воскресенье, 2 сентября, из тюрьмы возле ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает The Independent.

По данным чиновников, около 400 человек «силой вскрыли дверь», и охранники никак не смогли им помешать. В тюрьме содержались как обычные преступники, так и множество сторонников ливийского диктатора Муаммара Каддафи , свергнутого и убитого в 2011 году. Некоторые из них были приговорены к заключению за убийства во время конфликта в тот год.

Тюрьма расположена к югу от Триполи в районе, где в последнюю неделю обострились столкновения противоборствующих групп. Из-за них правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения, передавало агентство РИА Новости.

Ожесточенные бои между вооруженными группами «Седьмая пехотная бригада» и «Суар Триполи» (революционеры Триполи) начались 26 августа. Члены первой относят себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы — выходцы из города Тархуна, расположенного к юго-востоку от Триполи. «Суар Триполи» же формально входят в МВД правительства национального согласия, его бойцы из ливийской столицы.