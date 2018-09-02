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Посетитель ресторана устроил драку с официантами
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СМИ: посетитель московского ресторана устроил драку с официантами 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл в заведении на Ленинском проспекте.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, конфликт начался после того, как мужчина получил счёт, и его не устроила указанная в нём сумма. Другие подробности пока не приводятся.
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