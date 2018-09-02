Ещё
Посетитель ресторана устроил драку с официантами
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
СМИ: посетитель московского ресторана устроил драку с официантами
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
Инцидент произошёл в заведении на Ленинском проспекте.
Как сообщает
РЕН ТВ
со ссылкой на очевидцев, конфликт начался после того, как мужчина получил счёт, и его не устроила указанная в нём сумма. Другие подробности пока не приводятся.
Читать ещё •••
Говорит Москва: последние новости
СКР возбудил дело после ЧП с самолётом в Сочи
Житель Краснотурьинска открыл огонь с балкона квартиры
В Николаеве убит украинский учёный-историк Николай Шитюк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На прощании с Кобзоном произошло ЧП
435
Стало известно о «жестких» переговорах Путина и Порошенко
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко
798
Озвучены причины катастрофы «Боинга» в Сочи
45
Умер Коля Васин
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия
Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование
Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество
Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес
Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия
Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире
Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика
Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода
Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение