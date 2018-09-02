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Озвучены причины катастрофы «Боинга» в Сочи
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Озвучены возможные причины катастрофы «Боинга» в Сочи 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: vesti.ru
Аэропорт Сочи — один из самых сложных для посадки. Такова специфика всех аэродромов, которые расположены на берегу моря, так как морской климат чреват сюрпризами. Кроме того, рядом находятся высокие горы, чье соседство с морем всегда порождает метеорологические катаклизмы, отмечает Заслуженный пилот Советского Союза, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов, сообщает «МК».
По его словам, в случае с аэродромом, если ветер дует больше определенной силы, то посадка не рекомендуется, так как может не хватить посадочной полосы и самолет выкатится за пределы ВВП.
Смирнов отмечает, что первый заход на посадку у пилота не получился. Он ушел на второй круг, а сел с большим перелетом, не в начале полосы, как положено, а дальше. Сильный ветер усугубил ситуацию. В итоге самолет выкатился не только с полосы, но и с аварийной грунтовой полосы, которая располагается дальше.
По мнению эксперта, в случившемся есть доля вины диспетчера, который подтолкнул командира корабля к решению садиться, вместо того, чтобы увести лайнер на запасный аэродром.
«Я когда прослушал запись переговоров диспетчера и экипажа, у меня возникла масса вопросов. Там есть фраза диспетчера, которую я расцениваю, как провокацию, типа, «давай, давай, садись, погода хорошая», — рассказал Смирнов.
Он также отметил, что согласно действующим правилам, диспетчер не имеет право закрыть аэродром по погоде. Он может лишь информировать командира корабля о погоде.
Вместе с тем Смирнов отмечает четкость и профессионализм экипажа и бортпроводников во время эвакуации пассажиров.
«Представляете, 3 часа ночи, самолет разрушился, темнота, идет проливной дождь, горит керосин, и они выводят из лайнера 164 человека. И все остаются живы», — заявил он.
В ночь на 1 сентября Boeing 737-800 авиакомпании UTair, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель.
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