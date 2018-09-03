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Депортированного в Россию чеченца похитили из дома
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Депортированного в Россию чеченца похитили из дома 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беженец из Чечни Азамат Байдуев, депортированный из Польши в Россию 31 августа, похищен из дома через сутки после возвращения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник, руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.
По его словам, около сотни вооруженных людей блокировали домовладение дяди Байдуева в селе Шалажи Урус-Мартановского района, куда прибыл беженец по возвращению на родину.
Затем Байдуева увезли в неизвестном направлении.
«По всей видимости, данное похищение связанно с желанием российских властей сфабриковать материалы для уголовного преследования Азамата Байдуева посредством пыток и угроз», — отметил автор поста.
Гисаев также подчеркнул, что в ходе депортации из Польши его подопечный побывал в московском и грозненском аэропортах. Ни в одном и ни в другом к нему не было претензий от сотрудников правоохранительных органах.
Байдуеву предоставили убежище в Польше в 2007 году. Летом 2017 года его задержали в Бельгии по подозрению в подготовке терактов, пишут «Кавказ. Реалии». Затем чеченца переправили в Польшу, где сперва отпустили на свободу, а затем поместили в тюрьму для дальнейшей депортации в Россию.
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