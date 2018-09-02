Ещё
На Филиппинах при взрыве бомбы погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Филиппинах при взрыве бомбы погиб один человек 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jay Directo
Один человек стал жертвой взрыва бомбы в филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат, 14 человек пострадали, сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на полицию.
Представитель полиции Исулана заявил, что взрыв произошел в 19.30 по местному времени (14.30 мск) в одном из зданий города. Полиция сейчас занимается расследованием произошедшего, говорится в сообщении.
В пятницу в Исулане в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, 36 пострадали. Тогда представитель полиции Селестино Дэниел заявил, что бомба, скорее всего, была размещена под мотоциклом, припаркованным рядом с рынком.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о «жестких» переговорах Путина и Порошенко421
На прощании с Кобзоном произошло ЧП407
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко757
Умер Коля Васин36
Песков предупредил о последствиях убийства Захарченко
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение