Во Франции обезвредили две бомбы времен войны

Во Франции обезвредили две английские бомбы времен Второй мировой войны

Две английские бомбы времен Второй мировой войны были обезврежены в городе Кан на северо-западе Франции , сообщает газета Parisien со ссылкой на префектуру департамента Кальвадос.

"Обезвреживание двух бомб в Кане: операция успешно завершена", — говорится в Twitter-аккаунте префектуры.

По данным газеты, две бомбы, каждая весом более 200 килограмм были обезврежены в воскресенье после полудня, в ближайшие месяцы бомбы будут уничтожены.

Сообщается, что около 1200 человек были эвакуированы на время проведения операции. Префектура департамента попросила жителей проявлять бдительность из-за большого количества взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в регионе.