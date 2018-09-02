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Во Франции обезвредили две бомбы времен войны
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Во Франции обезвредили две английские бомбы времен Второй мировой войны 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Две английские бомбы времен Второй мировой войны были обезврежены в городе Кан на северо-западе Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на префектуру департамента Кальвадос.
"Обезвреживание двух бомб в Кане: операция успешно завершена", — говорится в Twitter-аккаунте префектуры.
По данным газеты, две бомбы, каждая весом более 200 килограмм были обезврежены в воскресенье после полудня, в ближайшие месяцы бомбы будут уничтожены.
Сообщается, что около 1200 человек были эвакуированы на время проведения операции. Префектура департамента попросила жителей проявлять бдительность из-за большого количества взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в регионе.
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