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Пять человек погибли при наводнении в Китае
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Пять человек погибли при наводнении в Китае 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press
Пять человек стали жертвами наводнения, которое произошло в провинции Юньнань в юго-западной части Китая. Ещё пятеро пострадали, 16 числятся пропавшими без вести.
Наводнение произошло из-за ливней, обрушившихся в первые часы 2 сентября на уезд Малипо. Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением. Также были разрушены дома, просели дороги. Местные власти привели в действие механизм экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что свыше 162 тысяч человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, которые были вызваны обильными дождями. Начиная с 17 августа, стихия затронула 18 провинций, преимущественно в северо-восточной части королевства.
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