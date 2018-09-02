Пять человек погибли при наводнении в Китае

Пять человек стали жертвами наводнения, которое произошло в провинции Юньнань в юго-западной части Китая . Ещё пятеро пострадали, 16 числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло из-за ливней, обрушившихся в первые часы 2 сентября на уезд Малипо. Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением. Также были разрушены дома, просели дороги. Местные власти привели в действие механизм экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются, пишет РИА Новости

Ранее News.ru писал о том, что свыше 162 тысяч человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, которые были вызваны обильными дождями. Начиная с 17 августа, стихия затронула 18 провинций, преимущественно в северо-восточной части королевства.