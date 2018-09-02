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На пустыре в Калькутте обнаружили тела 14 младенцев
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СМИ: на пустыре в Калькутте обнаружили тела 14 младенцев 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тела 14 новорожденных младенцев в разной степени разложения обнаружены в воскресенье на пустыре в Калькутте. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По информации телеканала, тела были обнаружены на одном из пустырей на юге города рабочими, занимавшимися очисткой территории от мусора. Полиция полагает, что за этими преступлениями может стоять подпольная клиника абортов.
Обнаруженные тела новорожденных были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Хотя пол младенцев не сообщается, местные СМИ отмечают, что в Индии нередко избавляются от первенцев-девочек. Полиция начала следствие. Власти города заявили, что берут расследование под контроль.
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