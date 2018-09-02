Звезда Instagram умерла на яхте миллиардера

Публикация от Salt Bby 💦 (@sineadmcnamara) 9 Авг 2018 в 12:33 PDT Звезда Instagram Шинейд Макнамара скончалась при загадочных обстоятельствах на яхте Mayan Queen IV мексиканского миллиардера Альберто Баильереса. На момент смерти девушки бизнесмен на яхте отсутствовал.

По данным полиции, судно находилось недалеко от греческого острова Кефалония. Как сообщает Nation News, девушка работала на яхте, но какие обязанности она исполняла — неизвестно.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Смерть Макнамары расследуется как убийство.