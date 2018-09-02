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Звезда Instagram умерла на яхте миллиардера
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На прощании с Кобзоном произошло ЧП

Звезда Instagram умерла на яхте миллиардера 

News.ru 19 минут назад
Фото: Instagram
Звезда Instagram Шинейд Макнамара скончалась при загадочных обстоятельствах на яхте Mayan Queen IV мексиканского миллиардера Альберто Баильереса. На момент смерти девушки бизнесмен на яхте отсутствовал.
По данным полиции, судно находилось недалеко от греческого острова Кефалония. Как сообщает Nation News, девушка работала на яхте, но какие обязанности она исполняла — неизвестно.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Смерть Макнамары расследуется как убийство.
Ранее стало известно, что житель Вашингтона обезглавил свою жену на глазах трёхлетней дочери за отказ покаяться перед богом. 32-летний Тимоти Эрнандес дал девочке возможность попрощаться с мамой, после чего отрезал супруге голову ножницами.
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