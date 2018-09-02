Пострадавшие в Сочи дети выписаны из больницы 

Двое детей, которые пострадали в результате аварийной посадки самолёта Boeing в Сочи, были выписаны из городской больницы. Ранее помимо них также была госпитализирована женщина.
«Пока пациентка находится на лечении в краевой больнице, она была доставлена вчера вертолетом», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.
Ранее News.ru писал, что Boeing 737 после посадки в Сочи скатился в русло реки. Из-за этого у самолёта разрушились стойки шасси и крыло, а также произошло возгорание левого двигателя. На борту находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание и эвакуировали людей. От сердечного приступа скончался служащий воздушной гавани. Как сообщили в пресс-службе аэроузла, его семья получит помощь. Авиакомпания и МАК начали расследование причин ЧП.