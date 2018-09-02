На Украине убили ученого-историка

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В Николаеве убит украинский ученый-историк Николай Шитюк 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский ученый-историк, профессор университета имени Василия Сухомлинского Николай Шитюк найден убитым в Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.
По данным ведомства, Шитюк был "найден в квартире многоэтажного дома Николаева на пересечении проспекта Центрального и третьей Слободской с признаками насильственной смерти от ножевого ранения".
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Николай Шитюк — академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского. Он был автором более 200 научных работ.
Шитюк известен своими исследованиями причин голода на территории Украины в 1932-1933 годах. Он, в частности, придерживался позиции, что голод был геноцидом украинцев. Среди его основных работ — "Голод-геноцид 1932-1933 гг. На территории Николаевщины: взгляды историков, очевидцев, архивные материалы" и "Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов на Украине. Николаевская область".
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