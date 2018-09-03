Найден пропавший российский вертолет Ми-8

Найден пропавший российский вертолет

Обнаружен пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр Росавиации.

«Место падения обнаружено, борт разрушен, информации об экипаже нет», — говорится в сообщении.

Ми-8 вылетел из аэропорта города Усть-Кут в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области) на геологоразведочные работы, но в установленное время не прибыл в место назначения и не вышел на связь.

На борту вертолета находились три члена экипажа.