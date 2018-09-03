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Найден пропавший российский вертолет Ми-8
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Найден пропавший российский вертолет 

Lenta.ru + ещё 132 55 минут назад
Обнаружен пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр Росавиации.
«Место падения обнаружено, борт разрушен, информации об экипаже нет», — говорится в сообщении.
Ми-8 вылетел из аэропорта города Усть-Кут в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области) на геологоразведочные работы, но в установленное время не прибыл в место назначения и не вышел на связь.
На борту вертолета находились три члена экипажа.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР по факту исчезновения вертолета проводит доследственную проверку.
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