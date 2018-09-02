В Лужниках обнаружили неразорвавшийся снаряд

Сотрудники коммунальных служб нашли на территории Олимпийского комплекса "Лужники" неразорвавшийся снаряд во время проведения земляных работ. Об этом рассказал источник в экстренных службах города, передает ТАСС

"Снаряд найден на Аллее славы по адресу: улица Лужники, 24 строение 17 Сейчас территория оцеплена полицией", — отметил источник.

В настоящее время территория оцеплена полицией. Ожидается прибытие саперов.

Ранее во дворе жилого дома в московском районе Хорошево-Мневники обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Находка была найдена на улице Народного Ополчения около дома номер три.