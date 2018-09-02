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В США телеведущая проломила голову коллеге
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«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко

В США телеведущая проломила голову коллеге 

News.ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: Sun Sentinel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Челси Амбриц, которая работает ведущей прогноза погоды на телеканале WSAZ в США, обвинили в избиении своей коллеги Эрики Бивенс. Из её жалобы, поданной в окружной суд, следует, что в результате драки она получила перелом костей черепа, а также разрыв барабанной перепонки.
Причина, по которой вспыхнул конфликт, в жалобе не указана, пишет Charleston Gazette-Mail. Однако FTVLive со ссылкой на правоохранителей сообщает, что драка произошла из-за ревности. Согласно показаниям полицейского, опрашивавшего Бивенкс, та приревновала коллегу к своему супругу.
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