В США телеведущая проломила голову коллеге

Челси Амбриц, которая работает ведущей прогноза погоды на телеканале WSAZ в США , обвинили в избиении своей коллеги Эрики Бивенс. Из её жалобы, поданной в окружной суд, следует, что в результате драки она получила перелом костей черепа, а также разрыв барабанной перепонки.

Причина, по которой вспыхнул конфликт, в жалобе не указана, пишет Charleston Gazette-Mail. Однако FTVLive со ссылкой на правоохранителей сообщает, что драка произошла из-за ревности. Согласно показаниям полицейского, опрашивавшего Бивенкс, та приревновала коллегу к своему супругу.