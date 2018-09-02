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В Дагестане нейтрализован напавший на полицию боевик
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В ходе КТО в Дагестане нейтрализован причастный к нападению на полицейских боевик 

RT на русском + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе контртеррористической операции в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был нейтрализован бывший главарь банды, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что в ответ на требование сотрудников органов правопорядка сложить оружие и сдаться преступник открыл огонь.
«В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года», — говорится в тексте.
На месте произошедшего также были обнаружены оружие и боеприпасы.
Ранее сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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