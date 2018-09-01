На востоке Крыма локализовали пожар

На востоке Крыма локализовали природный пожар

В субботу в 12.41 мск поступило сообщение о том, что в городе Старый Крым Кировского района на территории Старо-Крымского лесничества произошло загорание лесной подстилки в районе горы Агармыш, сообщили в ведомстве. Ориентировочная площадь пожара составляла 7 гектаров.

"Пожар на площади в 20 гектаров в 17.30 был локализован. Было задействовано 256 человек, из них 150 волонтеров, в основном казачество, и 33 единицы техники. Вертолет Ми-8 сделал 16 сбросов воды общим объемом более 60 кубометров", — сказал Иванов.

Тушение пожара осложняется труднодоступными горными участками местности. На данный момент, сказал Иванов, открытого горения нет, осмотр пройденной пожаром территории проводят сотрудники лесхоза.