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Избившему заключенного сотруднику ФСИН вынесли приговор
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Избившему заключенного сотруднику ФСИН смягчили приговор из-за скорой свадьбы 

Lenta.ru + ещё 58 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Калмыкии смягчил приговор бывшему сотруднику исправительной колонии (ИК) №1 Алексею Мутулову, который избил и пытался задушить заключенного. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката пострадавшего.
Отмечается, что Мутулов получил три года колонии общего режима вместо четырех лет и запрет на работу в правоохранительных органах на тот же срок. Смягчающим обстоятельством суд назвал предстоящую свадьбу 25-летнего бывшего сотрудника ФСИН. Отмечается также, что будущая жена Мутулова беременна.
Представитель стороны защиты Виталий Зубенко рассказал, что в ближайшее время будет направлен иск к Минфину о компенсации морального вреда из-за действий сотрудника ИК.
Ранее 3 сентября сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний заказала новый вид видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний, которые они не смогут отключать. Предполагается, что это поможет обезопасить заключенных.
ФСИН приступила к разработке нового комплекса мер по защите заключенных в колониях и СИЗО от неправомерных действий сотрудников после ЧП в ярославской колонии. Правозащитники обнародовали видео избиения заключенного Евгения Макарова, после чего 18 сотрудников колонии были уволены, часть из них стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.
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