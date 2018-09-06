Избившему заключенного сотруднику ФСИН вынесли приговор

Избившему заключенного сотруднику ФСИН смягчили приговор из-за скорой свадьбы

Верховный суд Калмыкии смягчил приговор бывшему сотруднику исправительной колонии (ИК) №1 Алексею Мутулову, который избил и пытался задушить заключенного. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката пострадавшего.

Отмечается, что Мутулов получил три года колонии общего режима вместо четырех лет и запрет на работу в правоохранительных органах на тот же срок. Смягчающим обстоятельством суд назвал предстоящую свадьбу 25-летнего бывшего сотрудника ФСИН. Отмечается также, что будущая жена Мутулова беременна.

Представитель стороны защиты Виталий Зубенко рассказал, что в ближайшее время будет направлен иск к Минфину о компенсации морального вреда из-за действий сотрудника ИК.

Ранее 3 сентября сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний заказала новый вид видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний, которые они не смогут отключать. Предполагается, что это поможет обезопасить заключенных.