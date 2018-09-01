В Москве нашли еще один чемодан с трупом

В Москве нашли второй за месяц чемодан с трупом

На юго-востоке Москвы обнаружили чемодан с телом девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Как уточнили в пресс-службе, прохожие нашли чемодан у забора на аллее Кремлевских Курсантов 31 августа. В нем оказалось тело девушки в возрасте приблизительно 18-25 лет.

«При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено», — подчеркнули в СК.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность потерпевшей.

8 августа недалеко от детской площадки в Воронцовском парке на юго-западе Москвы нашли чемодан, в который было упаковано тело человека. Позже стало известно, что оно принадлежало женщине, при этом признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было.