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В Москве нашли еще один чемодан с трупом
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В Москве нашли второй за месяц чемодан с трупом 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Москвы обнаружили чемодан с телом девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.
Как уточнили в пресс-службе, прохожие нашли чемодан у забора на аллее Кремлевских Курсантов 31 августа. В нем оказалось тело девушки в возрасте приблизительно 18-25 лет.
«При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено», — подчеркнули в СК.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность потерпевшей.
8 августа недалеко от детской площадки в Воронцовском парке на юго-западе Москвы нашли чемодан, в который было упаковано тело человека. Позже стало известно, что оно принадлежало женщине, при этом признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было.
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