Появились подробности нападения на эшелон в Забайкалье

Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

В Сети появилась копия справки-доклада о нападении на воинский эшелон на станции Петровский Завод в Забайкальском крае

«Авторитеты» перли к поезду дерзко, несмотря ни на что», — заметил опубликовавший справку блогер Сергей Сигачев в Facebook.

«Сержант Долматов А. Ю. предупредил: «Стой, кто идет?». На что гражданские, проигнорировав команду сержанта Долматова А. Ю., продолжили движение в их сторону со словами: «Вы в нас не выстрелите, мы сами вас расстреляем». Сержант Долматов А. Ю. предупредил: «Стой, стрелять буду!», но гражданские лица так же проигнорировали команду. После чего сержант Долматов А. Ю. сделал предупредительный выстрел в воздух. Несмотря на неоднократные предупреждения остановиться и предупредительный выстрел в воздух, гражданские лица продолжили движение», — говорится в справке.

Также там указано, что и после того, как военные открыли огонь, раненые гражданские продолжили движение, пока не упали. Потом их забрали друзья и спрятались под вагоном.

Отмечается, что капитан использовал четыре патрона 9 мм, сержант — десять патронов 5,45 мм.

Напомним, в ночь на понедельник группа неизвестных попыталась напасть на караул воинского эшелона в Забайкальском крае, один из них был застрелен.