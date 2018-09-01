Ещё
Появились подробности нападения на эшелон в Забайкалье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилась копия справки-доклада о нападении на воинский эшелон на станции Петровский Завод в Забайкальском крае.
«Авторитеты» перли к поезду дерзко, несмотря ни на что», — заметил опубликовавший справку блогер Сергей Сигачев в Facebook.
«Сержант Долматов А. Ю. предупредил: «Стой, кто идет?». На что гражданские, проигнорировав команду сержанта Долматова А. Ю., продолжили движение в их сторону со словами: «Вы в нас не выстрелите, мы сами вас расстреляем». Сержант Долматов А. Ю. предупредил: «Стой, стрелять буду!», но гражданские лица так же проигнорировали команду. После чего сержант Долматов А. Ю. сделал предупредительный выстрел в воздух. Несмотря на неоднократные предупреждения остановиться и предупредительный выстрел в воздух, гражданские лица продолжили движение», — говорится в справке.
Также там указано, что и после того, как военные открыли огонь, раненые гражданские продолжили движение, пока не упали. Потом их забрали друзья и спрятались под вагоном.
Отмечается, что капитан использовал четыре патрона 9 мм, сержант — десять патронов 5,45 мм.
Напомним, в ночь на понедельник группа неизвестных попыталась напасть на караул воинского эшелона в Забайкальском крае, один из них был застрелен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о состоянии военной охраны в России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появились сведения о числе пострадавших в ходе инцидента с самолетом в Сочи Установлена причина смерти Захарченко Установлена личность второго погибшего при взрыве, унесшем жизнь Захарченко
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров занял жесткую позицию после убийства Захарченко
Назван инициатор убийства Захарченко
В ДНР захотели примкнуть «к большой России»
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1413
«За глупость снова заплатит население»65
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение