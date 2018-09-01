Пассажир рассказал об аварийной посадке в Сочи

Пассажир рассказал об аварийной посадке самолёта в аэропорту Сочи

Пассажир самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи в беседе с телеканалом «360» рассказал о произошедшей ситуации.

«Когда подлетали к Сочи, молния, гроза, проливной ливень лил. Прилетели по времени, всё было нормально. Когда стали спускаться, командир объявил, что в связи с плохими условиями мы сейчас не можем совершить посадку и поэтому будем кружить в небе до тех пор, пока погодные условия не станут пригодными для посадки самолёта», — сказал пассажир.

Он также отметил слаженную работу экипажа.

«Да, мы потеряли крылья, но все остались целы. Сломано было всё. И чтобы при таких ужасных условиях все 160 человек остались живы…», — добавил он.

В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя.

На борту самолёта находились 170 человек.