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Пассажир рассказал об аварийной посадке в Сочи
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Пассажир рассказал об аварийной посадке самолёта в аэропорту Сочи 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажир самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи в беседе с телеканалом «360» рассказал о произошедшей ситуации.
«Когда подлетали к Сочи, молния, гроза, проливной ливень лил. Прилетели по времени, всё было нормально. Когда стали спускаться, командир объявил, что в связи с плохими условиями мы сейчас не можем совершить посадку и поэтому будем кружить в небе до тех пор, пока погодные условия не станут пригодными для посадки самолёта», — сказал пассажир.
Он также отметил слаженную работу экипажа.
«Да, мы потеряли крылья, но все остались целы. Сломано было всё. И чтобы при таких ужасных условиях все 160 человек остались живы…», — добавил он.
В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи летевший из Москвы самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание двигателя.
На борту самолёта находились 170 человек.
RT на русском: последние новости
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