«Радуюсь, что жив»: комментарий пассажира Boeing в Сочи

По словам мужчины, в аэропорту медики пытаются оказывать первую помощь пострадавшим пассажирам.
Один из пассажиров Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы, рассказал о том, что происходило в аэропорту после инцидента.
В своей подписи к видео мужчина написал, что «просто радуется тому, что жив».
«Со вторым днем рождения меня», — написал пассажир воздушного судна в Instagram.
При этом на кадрах видно, что за спиной мужчины находятся медики.
Ранее пресс-секретарь авиакомпании UTair Наталья Мелехова прокомментировала детали катастрофы с самолетом Boeing 737-800, который следовал рейсом Москва — Сочи. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.