«Радуюсь, что жив»: комментарий пассажира Boeing в Сочи

Радуюсь, что жив — пассажир вспыхнувшего Boeing об инциденте в Сочи

По словам мужчины, в аэропорту медики пытаются оказывать первую помощь пострадавшим пассажирам.

Публикация от Кравцов Алексей (@shkoda1totsamii) 1 Сен 2018 в 1:46 PDT Один из пассажиров Boeing 737-800, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы, рассказал о том, что происходило в аэропорту после инцидента.

В своей подписи к видео мужчина написал, что «просто радуется тому, что жив».

«Со вторым днем рождения меня», — написал пассажир воздушного судна в Instagram.

При этом на кадрах видно, что за спиной мужчины находятся медики.