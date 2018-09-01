«Мы горим»: переговоры пилотов во время катастрофы в Сочи 

В Сети появилась запись переговоров пилотов Боинга 737 с диспетчерами аэропорта Сочи. Его публиковал телеграм-канал Mash.
Сначала экипаж, идущего на снижение самолета, обсуждает с диспетчерами метеоусловия. Ссылаясь на прогнозы, диспетчер сообщает, что сильный дождь и ветер продлятся всю ночь.
«Это печально», — отвечает пилот.
Через некоторое время самолет получает разрешение на посадку. Диспетчер сообщает номер свободной полосы. Вскоре спокойные разговоры сменяются сообщением пилота, что идет эвакуация из самолета.
«Мы горим», — кричит он.
Диспетчер сообщает, что пожарные уже направляются к самолету. Позже оказавшись в здании аэропорта, пассажиры, как следует из другого видео, оказались предоставлены сами себе и растерянно бродили по пустому залу.
«Помощи нет никакой, люди стоят два часа. Ни чая, ни пледов, ничего», — говорят они в кадре.
Алексей Кравцов, один из пассажиров Boeing 737-800, выложил в Instagram видео, на котором он рассказывает, что происходит в аэропорту с пассажирами его рейса.
«Вот мы в аэропорту, тут как бы пытаются оказывать первую помощь, но у медиков ничего нету», — говорит он, добавляя, что кофе и чай пассажиры оказались вынуждены приобретать за свой счет.
Вместе с тем, он отмечает, что просто радуется тому, что жив, и будет считать этот день своим вторым днем рождения.
В ночь на субботу Boeing 737-800 авиакомпании UTair, летевший из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находилось 170 человек, в том числе 6 членов экипажа. Пострадали 18 человек. В больнице остаются 3 человека.