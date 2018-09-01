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Эксперт назвал возможную причину ЧП в Сочи
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Эксперт назвал возможную причину ЧП в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Отказ тормозной системы самолета мог привести к инциденту в аэропорту Сочи, где Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом экипаж и авиадиспетчеры сработали профессионально, сообщил РИА Новости председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов.
"Это отказ техники, скорее всего, отказ тормозной системы. Это мое мнение", — сказал он, подчеркнув, что причину происшествия установит специальная комиссия. Он добавил, что в экстренной ситуации экипаж и диспетчерская служба, по его мнению, сработали грамотно.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.
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