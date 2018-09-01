Смертельная посадка: в Сочи загорелся самолет

В аэропорту Сочи утром 1 сентября совершил жесткую посадку самолет Boeing авиакомпании Utair со 160 пассажирами на борту. После приземления самолет скатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. При инциденте травмы получили 18 человек, пятеро из них были госпитализированы, в том числе трое детей. Известно, что скончался сотрудник аэропорта, помогавший спасать людей из горящего лайнера. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В числе доставленных в медицинские учреждения — трое детей. Еще 11 пассажиров получили амбулаторную помощь. По предварительным данным, никто из пассажиров не погиб.

ЧП произошло утром в субботу 1 сентября. Пилоты смогли посадить самолет только со второй попытки. Возгорание левого двигателя произошло после того, как самолет скатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Ряд СМИ сообщают, что самолет скатился в русло реки. Пассажиры загоревшегося самолета выбирались из лайнера по пояс в воде, передает НСН. Известно, что в результате жесткой посадки у воздушного судна разрушились стойки шасси и крыло, а также повреждена носовая часть.

На борту самолета находились 160 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они были эвакуированы. Самолет совершал рейс по маршруту Москва аэропорт «Внуково» ) — Сочи.

В Сети уже появились видео пожара на борту самолета.

«В аэропорту горит самолет… Выкатился за пределы полосы… Условия погоды сегодня жесткие, как никогда…», — написал автор одного из роликов.

Позднее стало известно, что скончался сотрудник аэропорта Сочи, помогавший спасать людей из горящего лайнера.

По предварительным данным, причиной смерти является сердечный приступ.

«Сегодня, 1 сентября, во время оперативных мероприятий в международном аэропорту Сочи, предположительно, от сердечного приступа скончался один из его сотрудников. Международный аэропорт Сочи выражает соболезнования родственникам и близким. Семье будет оказана необходимая помощь», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы аэропорта.

«Сегодня, 1 сентября, международный аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. Задержек рейсов на прилет и вылет в связи с инцидентом нет», — добавили представители аэропорта.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки. Расследование ведется в рамках части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

«По версии следствия, 1 сентября 2018 года в 2 часа 50 минут в аэропорту «Сочи» при посадке самолета «Боинг 738» авиакомпании «Ютеир», выполнявшего рейс ют 579 «Внуково — Сочи», произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета», — говорится в сообщении правоохранителей.

Межгосударственный авиационный комитет также сформировал комиссию по расследованию происшествия. Комиссия уже приступила к работе.

Неделей ранее самолет, который следовал из Москвы в Иркутск, из-за тумана не смог приземлиться в пункте назначения, а во время посадки на запасном аэродроме в Улан-Удэ перепутал взлетно-посадочную полосу.

В Следственном комитете в этой связи отметили, что утром в Иркутске был сильный туман, что не позволило самолетам приземляться в городе.

«По предварительным данным, при посадке пилот перепутал взлетно-посадочную полосу и посадил судно [на ремонтируемую полосу]», — сообщили в ведомстве.

Также следователи рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал: полоса была закрыта на ремонт, но находилась в рабочем состоянии.

Тремя днями ранее СК России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Уфе, который вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорилось в сообщении.

По данным следствия, причиной инцидента стала техническая неисправность.

«В 5.06 местного времени (3.06 мск) по причине возгорания левого двигателя воздушное судно Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявшее рейс 808 Уфа — Сочи, совершило аварийную посадку в аэропорту «Уфа». На борту находились 202 пассажира», — указывалось в комментарии.

Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. Пострадавших в результате инцидента нет. С пассажирами провели работу представитель авиакомпании и психологи.