Крым окутал неприятный запах

Жители севера Крыма пожаловались Аксенову на специфический запах

Жители на севере Крыма , где произошел выброс загрязняющего вещества в атмосферу, пожаловались на специфический запах и появление аллергической реакции, сообщает пресс-служба главы Крыма.

На севере Крыма из-за выброса неизвестного вещества в период 23— 24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Роспотребнадзором отклонений в пробах почвы не выявлено, а концентрации в атмосферном воздухе, согласно результатам проб, загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы. Причиной выброса, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Глава республики Сергей Аксенов провел в пятницу расширенное совещание по ликвидации выброса вредных веществ в Армянске.

"Перед началом совещания Сергей Аксенов осмотрел кислотонакопитель завода "Крымский титан" и пообщался с местными жителями, которые сообщили, что все металлические предметы окисляются и чернеют, и пожаловались, что со стороны водоема периодически появляется специфический запах, а у некоторых жителей проявляется аллергическая реакция", — говорится в сообщении.

При этом Аксенов отметил, что, по данным экспертов, с высокой долей вероятности причиной выбросов стал кислотонакопитель завода из-за недостатка в нем воды.

"Они самостоятельно зальют воду объемом 7 тысяч кубометров в водоем, чтобы нейтрализовать дальнейшие испарения", — подчеркнул глава республики.

В свою очередь, заместитель министра экологии РК Наталья Сологуб сообщила, что причиной данной ситуации стало продолжительное повышение температуры воздуха, длительное отсутствие осадков и, как следствие, понижение уровня воды в кислотонакопителе.

В свою очередь власти Армянска сообщили, что обрабатывают содой дороги и добавляют ее в воду для нейтрализации вредных веществ. Массового обращения жителей городов севера Крыма в медицинские учреждения не зафиксировано.