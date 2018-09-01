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При взрыве в кафе Донецка погибли два человека
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При взрыве в кафе Донецка погибли два человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека, включая главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли и 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Донецке, уточнили в субботу в пресс-службе МЧС ДНР.
"В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Сообщалось, что пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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