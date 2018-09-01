В сети появилось видео с места аварийной посадки самолета в Сочи

Сочи. В Сети появились кадры с места аварийной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Utair

Публикация от Sochi.Corr (@sochi.corr) 1 Сен 2018 в 12:40 PDT

На кадрах виден приземлившийся Boeing с разрушенными стойками шасси и крылом, а также след, оставленный самолетом после пересечения пределов взлетно-посадочной полосы.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва-Сочи, после посадки скатился в русло реки. В результате произошло возгорание левого двигателя.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, 18 человек обратились за помощью к медикам. По факту ЧП возбудили уголовное дело.