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Появилось видео с места аварийной посадки самолета в Сочи
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В сети появилось видео с места аварийной посадки самолета в Сочи 

РИА Новости + ещё 63 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Сети появились кадры с места аварийной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Utair в Сочи.
На кадрах виден приземлившийся Boeing с разрушенными стойками шасси и крылом, а также след, оставленный самолетом после пересечения пределов взлетно-посадочной полосы.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва-Сочи, после посадки скатился в русло реки. В результате произошло возгорание левого двигателя.
Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, 18 человек обратились за помощью к медикам. По факту ЧП возбудили уголовное дело.
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