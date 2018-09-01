В результате ЧП в Сочи пострадали 6 человек

В результате возгорания самолета в аэропорту Сочи пострадали шесть человек

В результате возгорания пассажирского Boeing 737 в аэропорту Сочи пострадали шесть человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что возгорание произошло после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением.

Четверо пострадавших были госпитализированы. С борта самолета были экстренно эвакуированы 160 человек.

Также отмечается, что к настоящему моменту возгорание на борту воздушного судна потушено. Носовая часть самолета была повреждена в результате возгорания.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Москвы, загорелся после посадки в аэропорту Сочи.