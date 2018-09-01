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В результате ЧП в Сочи пострадали 6 человек
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В результате возгорания самолета в аэропорту Сочи пострадали шесть человек 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
В результате возгорания пассажирского Boeing 737 в аэропорту Сочи пострадали шесть человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что возгорание произошло после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением.
Четверо пострадавших были госпитализированы. С борта самолета были экстренно эвакуированы 160 человек.
Также отмечается, что к настоящему моменту возгорание на борту воздушного судна потушено. Носовая часть самолета была повреждена в результате возгорания.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Москвы, загорелся после посадки в аэропорту Сочи.
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