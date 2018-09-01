Ещё
Самолет с пассажирами загорелся в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к настоящему моменту пожар на борту лайнера потушен, носовая часть воздушного судна получила повреждения.
Представитель экстренных служб уточнил, что четверо из шести пострадавших госпитализированы, их состояние уточняется.
Это второй подобный инцидент за последние десять дней.
Утром 22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкиртостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после убийства Захарченко1395
«Курс к интеграции с Россией останется неизменным»146
Украина привела войска в боевую готовность108
Инсульт и выкидыш: Бледанс готовят к худшему16
В ДНР подтвердили причастность Киева к убийству Захарченко404
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение