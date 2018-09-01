Самолет с пассажирами загорелся в Сочи

Пассажирский Boeing загорелся после посадки в Сочи

"При посадке в аэропорту Сочи Boeing737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему моменту пожар на борту лайнера потушен, носовая часть воздушного судна получила повреждения.

Представитель экстренных служб уточнил, что четверо из шести пострадавших госпитализированы, их состояние уточняется.

Это второй подобный инцидент за последние десять дней.