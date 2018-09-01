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Самолет из Москвы загорелся в аэропорту Сочи
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В Сочи пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся 

ТК «Звезда» + ещё 9 20 минут назад
Фото: instagram
В результате инцидента пострадали четыре человека.
Летевший из Москвы пассажирский «Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи.
«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — сказали Интерфаксу в экстренных службах города.
Агентство также сообщает, что в результате инцидента пострадали 4 человека.
По информации от экстренных служб аэропорта, после приземления самолет загорелся. Кадры пожара уже начали появляться в социальных сетях.
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