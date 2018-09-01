Самолет из Москвы загорелся в аэропорту Сочи

В Сочи пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся

Летевший из Москвы пассажирский «Боинг» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи.

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — сказали Интерфаксу в экстренных службах города.

Агентство также сообщает, что в результате инцидента пострадали 4 человека.

По информации от экстренных служб аэропорта, после приземления самолет загорелся. Кадры пожара уже начали появляться в социальных сетях.