Носовая часть горевшего в Сочи Boeing повреждена

Носовая часть Boeing 737 повреждена при пожаре после посадки в аэропорту Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Повреждена горевшая после посадки носовая часть воздушного судна", — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что шесть человек пострадали при возгорании Boeing 737 компании Utair после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек.
В Сочи самолет совершил аварийную посадку и загорелся https://t.co/pyUnCejKW6 pic.twitter.com/dzgdFdSnzD— НТВ (@ntvru) 1 сентября 2018 г.