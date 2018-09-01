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Носовая часть горевшего в Сочи Boeing повреждена
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Носовая часть пострадавшего при пожаре в Сочи Boeing повреждена 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / sama093 / Plane
Носовая часть Boeing 737 повреждена при пожаре после посадки в аэропорту Сочи, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Повреждена горевшая после посадки носовая часть воздушного судна", — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что шесть человек пострадали при возгорании Boeing 737 компании Utair после посадки в Сочи, эвакуированы 160 человек.
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