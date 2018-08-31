Полицейские застрелили звезду сериала «Скорая помощь»

В США полицейские застрелили актрису

Лос-Анджелесе полицейские застрелили актрису Ванесу Маркес в ее собственном доме, пишет Los Angeles Times.

49-летняя актриса страдала рядом психических заболеваний. После очередного припадка соседи вызвали полицию, чтобы убедиться, что с Маркес все в порядке. Полицейские полтора часа вели переговоры с Маркес, убеждая ее поехать в больницу.

Затем женщина взяла в руки игрушечный пистолет. Полицейские приняли его за настоящий и дважды выстрелили в актрису. От полученных ранений она скончалась.

Ванеса Маркес известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале «Скорая помощь».