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Россиянина отправили в психбольницу за мем с патриархом
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Россиянина отправили в психбольницу за мем с патриархом Кириллом 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Барнаульский суд постановил отправить обвиняемого в экстремизме из-за мема с патриархом Кириллом Андрея Шашерина в психиатрическую больницу. 38-летний житель Барнаула пройдет там принудительную экспертизу. Об этом сообщает «Новая Газета».
Фигурант дела подал апелляцию на решение районного суда, но краевой суд оставил его в силе. Максимальное время нахождения в психиатрической больнице составит 90 дней, заявил Шашерин.
«Судья абсолютно незаконно сделал заседание закрытым для представителей прессы и запретил аудиозапись, потому что якобы могла быть произнесена врачебная тайна о моем психическом состоянии. У меня никогда не было нарушений в психике. У меня на руках подтверждения от психиатров из Москвы о том, что я полностью здоров», — рассказал обвиняемый.
3 августа стало известно, что Шашерин стал фигурантом уголовного дела из-за мемов, опубликованных на его странице во «ВКонтакте». Многие из них изображали священнослужителей в негативном свете. «Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — признала экспертиза. Картинка с изображением патриарха Кирилла и Иисуса Христа была признана экстремистской, а Шашерина внесли в единый список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
7 августа омбудсмен по Алтайскому края похвалил работу следственных органов за рекордное число дел об экстремизме. Кроме Шашерина, в экстремизме и оскорблении чувств верубщих обвиняют 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина. По подозрению во враждебном отношении «к группе лиц на основании их принадлежности к евреям» был задержан 33-летний житель города Заринска Антон Ангел.
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