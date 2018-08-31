Ещё
В Сургуте у самолета отключился двигатель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сургуте у заходившего на посадку самолета отключился двигатель 

РИА Новости + ещё 3 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Один из двигателей автоматически отключился у самолета при посадке в аэропорту Сургута (ХМАО), сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".
"При заходе на посадку в аэропорту Сургута у самолета автоматически выключился один из двигателей. Следов пожара нет. Посадка прошла благополучно", — рассказал представитель перевозчика.
По его словам, инцидент произошел на рейсе, летевшем в Сургут из Тюмени. В воздушной гавани пояснили, что самолет приземлился около 21.20 по местному времени (19.20 мск), пострадавших нет.
Как рассказали журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры, на борту находились 66 человек, в том числе четыре члена экипажа. Воздушное судно ожидает техническая проверка.
Последние новости
Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на убийство Захарченко531
Захарченко взорвали на поминках по Кобзону163
Захарченко погиб1317
Взрыв на оборонном заводе и другие события дня12
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона391
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение