В Сургуте у самолета отключился двигатель

В Сургуте у заходившего на посадку самолета отключился двигатель

"При заходе на посадку в аэропорту Сургута у самолета автоматически выключился один из двигателей. Следов пожара нет. Посадка прошла благополучно", — рассказал представитель перевозчика.

По его словам, инцидент произошел на рейсе, летевшем в Сургут из Тюмени. В воздушной гавани пояснили, что самолет приземлился около 21.20 по местному времени (19.20 мск), пострадавших нет.

Как рассказали журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры, на борту находились 66 человек, в том числе четыре члена экипажа. Воздушное судно ожидает техническая проверка.